Орловцев обещали уведомлять о реальных сроках замены лифтов

13.12.2023 | 10:09 ЖКХ, Новости

Вопрос подняли на заседании профильного комитета облсовета 12 декабря.

Фото Департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения

О проблемах, с которыми столкнулись орловцы, рассказал депутат Андрей Фролов. В доме №48 по улице Матросова в Орле не проинформировали жителей о реальных сроках замены лифта.

«Висело объявление: «два месяца». В реальности шло шесть месяцев. Там много  инвалидов, ветеран Великой Отечественной войны живет. Неужели сложно информировать?» – возмутился депутат.

Если бы знали реальные сроки, хотя бы пандус поставили, сказал Андрей Фролов.

«С информированностью есть пробел, – признал руководитель регионального фонда капремонта Владимир Слизовский. – Подрядчик ставит конкретный срок, когда он меняет, а не проставлял сроки, необходимые для сдачи. А это месяц-полтора-два. Да, есть пробел. Поправим», – пообещал Слизовский.

Напомним, в сентябре Портал Орловской области сообщал, что в 2023 году заменены 94 лифта в 23 МКД на сумму 268,4 млн рублей. Работы выполнены в полном объеме, информировали чиновники.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования