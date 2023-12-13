Орловцев обещали уведомлять о реальных сроках замены лифтов

Вопрос подняли на заседании профильного комитета облсовета 12 декабря.

О проблемах, с которыми столкнулись орловцы, рассказал депутат Андрей Фролов. В доме №48 по улице Матросова в Орле не проинформировали жителей о реальных сроках замены лифта.

«Висело объявление: «два месяца». В реальности шло шесть месяцев. Там много инвалидов, ветеран Великой Отечественной войны живет. Неужели сложно информировать?» – возмутился депутат.

Если бы знали реальные сроки, хотя бы пандус поставили, сказал Андрей Фролов.

«С информированностью есть пробел, – признал руководитель регионального фонда капремонта Владимир Слизовский. – Подрядчик ставит конкретный срок, когда он меняет, а не проставлял сроки, необходимые для сдачи. А это месяц-полтора-два. Да, есть пробел. Поправим», – пообещал Слизовский.

Напомним, в сентябре Портал Орловской области сообщал, что в 2023 году заменены 94 лифта в 23 МКД на сумму 268,4 млн рублей. Работы выполнены в полном объеме, информировали чиновники.

ИА “Орелград”