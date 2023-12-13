В Ливнах подростковую преступность назвали нестабильной

Криминальная статистика последних лет отличается разнообразием.

Как сообщает администрация Ливен, на оперативном совещании у главы города был заслушан доклад о состоянии подростковой преступности. С ним выступила начальник ОПДН ОУУП и ПДН МО МВД России «Ливенский» Людмила Павлова. Она сообщила, что «преступность несовершеннолетних на территории города Ливны на протяжении трех лет отмечается нестабильностью». Так, в 2021 году было зарегистрировано шесть таких преступлений, в 2022 году – два, а в истекшем периоде текущего года – три.

«Преступления совершены местными жителями в общественном месте с корыстным мотивом, – доложила Людмила Павлова. – В составе группы лиц преступлений не совершено. Рост преступности несовершеннолетних обусловлен тем, что два преступления были зарегистрированы в прошлом году, а направлены в суд в этом году. В отношении несовершеннолетних совершено 11 преступлений, признаны потерпевшими – 9 человек».

По ее словам, по состоянию на 1 декабря 2023 года на учете в подразделении по делам несовершеннолетних состояло 38 подростков, на контроль они были взяты «за различные преступления и правонарушения. Подростков, не достигших возраста привлечения к уголовной ответственности, отправляют в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД по Орловской области. В этом году туда было помещено шесть ливенских подростков: пять – за совершение общественно-опасных деяний по решению суда и один – за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Добавим, что на учете состоят и 46 родителей.

«Одним из методов профилактики мы рассматриваем повышение роли административной ответственности лиц, ответственных за воспитание, содержание, обучение своих несовершеннолетних детей: за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей привлечен 231 родитель, за употребление спиртных напитков лицами, не достигшими 16 лет, привлечено 12 родителей, – сообщила также Людмила Павлова. – За различные правонарушения к административной ответственности привлечено 27 несовершеннолетних».

ИА «Орелград»