В Орле обсудили, как закроют три школы в середине учебного года

Вопрос рассмотрели на заседании профильного комитета горсовета 13 декабря.

О работе администрации города Орла по подготовке муниципальных образовательных организаций к проведению работ по капитальному ремонту в 2024 году рассказала и.о. начальника управления образования, спорта и физической культуры Анастасия Сергеева.

Одобрена заявка на модернизацию трех городских образовательных учреждений: 15, 32, 39 (без бассейна). Подготовка строится по нескольким направлениям, уточнила чиновница. С начала третьей четверти планируется переход в другие школы. С частью персонала придется расстаться: на простой уходят сторож, дворник. Им направлены уведомления об изменении трудовых договоров. Проведена инвентаризация имущества. Часть школы заберут с собой, например технику. Некоторое имущество будет списано или передано в другие образовательные организации. Из 250 млн. рублей, выделенных на капремонт, 8,5 млн можно направить на новое оборудование. В январе-феврале начнется отбор, что именно необходимо.

«Не такие большие деньги, но существенно обновить можно», – отметила Анастасия Сергеева.



Определены места хранения для части имущества школ: будут использованы гаражи, помещения детсадов, соседних школ, бассейна. Проведена работа с поставщиками питания: контракты не будут заключены.

«Будет питать принимающая школа», – отметила Анастасия Сергеева.

Около 700 человек из 15 школы перейдут в 24, 28. Необходимо каким-то образом предусмотреть изменения в транспортную схему. Если сразу 100 человек выйдут на остановку – уехать будет сложно, отметила чиновница. 150 детей проживают в Заречке. Возможен переход в сельскую школу – в Звягинки. Идет обсуждение с Орловским муниципальным округом. Там будет уже третья смена, однако востребованность есть, отметила чиновница.

«Каждый ребенок на учете, – сообщила Анастасия Сергеева. – По запросу родителей будет организовано сопровождение. Варианты есть. Родители понимают, что они не брошены».

В 32 лицее обучаются 918 человек. Они перейдут в 4, 27, 11 школы. Учреждения в разных направлениях, но все в шаговой доступности, уточнила чиновница. Многодетным предлагают перевести всех детей в одну из школ.

В гимназии 39 обучаются 1122 человека. Они перейдут в 19, 21, 36. Группы продленного дня для младших классов могут быть организованы в детском саду, есть свободные ячейки.

Пока не ясно, когда дети начнут переходить во временные школы. Постараются до последнего оставить их в родных стенах.

«Детей разместить – большая забота и проблема» – отметила Анастасия Сергеева.

Если не решается вопрос в январе с подрядчиками и контрактами, нужно организовать охрану, питание детей. Переезд планируют провести за неделю – все максимально будет подготовлено, заверила чиновница.

«Циклы все одногодичные. Мы абсолютно не заинтересованы в срыве президентской программы. Каждый месяц будет заставлять нас нервничать», – отметила Анастасия Сергеева.

Председатель комитета Татьяна Малыгина также подчеркнула, что родители не поймут, если дети переехали, а ремонта нет.

Заместитель председателя горсовета Владимир Негин рекомендовал поработать с профильным управлением введение временных дополнительных маршрутов общественно транспорта, которыми смогут пользоваться школьники.

Важно, что родители могут перевести ребенка в любое удобное учреждение образование. Дети начали массовый переход из школ, которые собираются ремонтировать, сообщили Анастасия Сергеева.

Кстати, 23 школа потеряла треть контингента, пока в ней проводили капремонт.

ИА «Орелград»