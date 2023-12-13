Орловские силовики больше сотни раз выезжали на сигналы тревоги

Более сотни вызовов на охраняемые объекты поступило всего за одну неделю.

Любопытную статистику обнародовала пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области. Она сообщает, что в течение всего одной прошедшей недели сотрудники подразделений вневедомственной охраны две сотни раз выезжали на охраняемые объекты по поступившим оттуда сигналам «Тревога». Результаты служебно-боевой деятельности, показанные всего за прошедшие семь дней, впечатляют.

«В период с 4 по 11 декабря экипажи вневедомственной охраны отработали более двухсот тревожных сигналов, поступивших с объектов в городах Орел, Мценск, Ливны, а также в ряде других населенных пунктах нашего региона», – уточняет начальник УВО территориального Управления Росгвардии полковник полиции Вадим Брежнев. По его словам, в основном во время патрулирования маршрутов пресекаются попытки хищения, распитие алкогольных напитков в неположенных местах, хулиганство и прочие конфликтные ситуации.

Как правило, конфликты вспыхивают в заведениях общественного питания, особенно поздним вечером. Но бывают и исключения. Об одном таком случае пресс-служба Управления Росгвардии рассказала более подробно. Он произошел не прошедшей неделе в охраняемом учреждении здравоохранения на улице Матвеева в Советском районе города Орла. Вызов оттуда на пульт силовиков поступил около часа ночи. Сообщалось, что некий посетитель нарушает общественный порядок.

«Мужчина всячески препятствовал работе медперсонала, демонстрировал агрессивное поведение, выкрикивал нецензурные выражения и не реагировал на требования прекратить хулиганские действия, – сообщили правоохранители. – Наряд вневедомственной охраны задержал дебошира, которым оказался 40-летний местный житель. Из приемного покоя больницы росгвардейцы доставили орловца в отдел полиции».

К слову, в текущем году только в Советском районе областного центра экипажи Росгвардии выезжали по тревожным сигналам свыше 2 тысяч раз, задержали и передали представителям органов внутренних дел более 50 граждан, подозреваемых в нарушениях административного и уголовного законодательства. В целом на территории Орловской области Росгвардия охраняет более 4 тысяч различных объектов, а также квартир и мест хранения имущества граждан. «Тревожными кнопками оснащены учреждения социально значимых сфер образования и здравоохранения, работоспособность технических средств охраны проверяется ежедневно. Проводится работа по принятию под охрану автотранспортных средств юридических и физических лиц», – подытожили в ведомстве.

ИА «Орелград»