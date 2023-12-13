КСП рассказала о дороге, за которую «будет краснеть» Клычков

Отчет Контрольно-счетной палаты Орловской области изучили 12 декабря.

На заседании профильного комитета облсовета аудиторы озвучили результаты проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств при осуществлении ремонта реконструкции автодорог к общественно значимым объектам в рамках реализации госпрограммы “Комплексное развитие сельских территорий”. В мае 2022 года Орелгосзаказчик заключил контракт с МонолитСтроем. За 679,12 млн рублей подрядчик должен был построить и реконструировать три объекта в Кромском и Сосковском районах. Сроки были сорваны по всем. (В мае 2023 года Орелгосзаказчик потребовал взыскания неустойки в размере 12,54 млн рублей, арбитражным судом возбуждено дело).

Выездная проверка с участием КСП установила, что на автодороге в деревне Голубица не укреплены откосы, не посеяна трава, дефекты асфальта выявлены на площади 10 – 14% полотна. При строительстве автодороги «М-2 Крым – Федотово – Себякино – Пушкарная» аналогично не укреплены откосы и не посеяли траву. Реконструкция дороги «Сосково – Мураевка – Должонки» застопорилась из-за «брака». Заместитель председателя КСП Михаил Верижников пояснил, подрядчик винит проектантов, а проектанты – подрядчика, «который не умеет работать по их прекрасным документам». Переделку оценили в 30 млн рублей. Поначалу эти средства требовали от региона. Однако “Орелгосзаказчик нашел аргументы” и путь решить вопрос, «минуя бюджетные средства». МонолитСтрой исправил все за свой счет. Заместитель директора Орелгосзаказчика Николай Головко даже выступил в некотором роде адвокатом: проект 2019 года, в нем была щебенка, которой не хватает, песок – не тот… В итоге готовность по контракту (напомним, заключенному в мае 2022 года) на 15 сентября 2023 – 16,5%, оценила КСП. При сроке завершения строительства 8 декабря текущего года.

«Невыполнение работ на объекте автомобильной дороги регионального значения «Сосково – Мураевка – Должонки» влечет за собой риск недостижения одного из основных показателей подпрограммы 3 государственной программы Орловской области по реконструкции и вводу новых участков автодорог в сельской местности».

Напомним, перенос сроков завершения строительства на 2024 год стал неприятным сюрпризом для губернатора Андрея Клычкова. На заседании правительства региона 11 декабря он заявил, что это ни с кем не согласовывалось. Губернатор предположил, что смещение дат прикрывает недоработки заказчика и чиновников. Предложил каждое прошение о переносе сроков сопровождать выговором. Посетовал, что потом приходится краснеть на селекторах.

Отметим, МонолитСтрой также не успел в срок построить дорогу по улице Орловских партизан (на днях местные жители записали очередное видеообращение к Владимиру Путину), не закончил в срок ремонт улицы Комсомольской. Еще у этого подрядчика контракт на 654 млн рублей на ремонт дорог частного сектора Орла.

ИА “Орелград”