Под Орлом вандалы испортили сквер Фета

13.12.2023 | 18:13 Новости, Происшествия

Неизвестные разломали сцену.

Фото: vk.com/mkm_club

Напомним, сквер находится во Мценске. Как сообщается в соцсетях местного краеведческого музея, 11 декабря неизвестные лица существенно повредили установленную в сквере сцену. Уточняется, что это произошло около 20 часов 30 минут, а вандалами являлись несовершеннолетние.

Сейчас их разыскивает полиция. «Для сведения хулиганов, сквер Фета оснащён камерами наблюдения», – подчеркнули в музее.

В 2022-м году в сквере сделали масштабное благоустройство за 67 миллионов рублей. Перед этим проект стал победителем пятого всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Фото: vk.com/mkm_club
Фото: vk.com/mkm_club
Фото: vk.com/mkm_club
Фото: vk.com/mkm_club

ИА «Орелград»


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