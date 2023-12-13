Под Орлом вандалы испортили сквер Фета

Неизвестные разломали сцену.

Напомним, сквер находится во Мценске. Как сообщается в соцсетях местного краеведческого музея, 11 декабря неизвестные лица существенно повредили установленную в сквере сцену. Уточняется, что это произошло около 20 часов 30 минут, а вандалами являлись несовершеннолетние.

Сейчас их разыскивает полиция. «Для сведения хулиганов, сквер Фета оснащён камерами наблюдения», – подчеркнули в музее.

В 2022-м году в сквере сделали масштабное благоустройство за 67 миллионов рублей. Перед этим проект стал победителем пятого всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

ИА «Орелград»