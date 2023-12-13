Золотая табличка на Красном мосту оказалась незаконной

13.12.2023 | 18:25 Новости, Общество

Это признали в орловском правительстве.

Фото: vk.com/parakhin_yuri

Ситуацию прокомментировали в Управлении по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области. Об этом сообщает «Орёлтаймс».

Как пояснили чиновники, проект данной таблички не согласовывался с Управлением – вопреки положениям федерального закона «Об объектах культурного наследия». Содержание позолоченных надписей также не соответствует требованиям законодательства, так как нарушает постановление правительства Российской Федерации №1178 от 10.09.2019.

Также сообщается, что Управление уже провело собственную проверку и направило ответственным лицам представление об устранении данных нарушений. При этом отвечать за них не будет никто – наказание за такие проступки не прописано ни в административном кодексе, ни в других нормах и документах.

Напомним, что резонанс во всей этой истории вызвало то, что на позолоченной табличке упоминался мэр Орла Юрий Парахин. При этом он сам привлёк к вопросу повышенное внимание, разместив соответствующий снимок в своих соцсетях.

ИА «Орелград»


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