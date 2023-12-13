В 2024-м в Орле отремонтируют только 24 двора

Впрочем, это число может увеличиться.

Об этом стало известно сегодня на заседании профильного комитета Орловского городского Совета народных депутатов. Работы будут проведены в рамках программы «Формирование современной городской среды».

Ситуацию осветил начальник «Объединённого муниципального заказчика Орла» Максим Лобов. Он рассказал, что документация по 10 дворам, включённым в программу будущего года, «выйдёт из экспертизы» на следующей неделе. Торги по ним состоятся в конце декабря – начале января. Вторую «партию» из 14 дворов проторгуют несколько позже (в конце января – начале февраля).

Некоторые из депутатов остались недовольны озвученным числом дворов, запланированных к ремонту, и попросили довести его хотя бы до показателя текущего года (33). Впрочем, получится ли это сделать – большой вопрос. Как всегда, всё упирается в деньги.

Не всё просто и с ремонтом скверов Гуртьева и Бунина, отобранных для благоустройства на открытом голосовании самими горожанами. Сейчас на эти работы готовят проекты и сметы.

«Федералы нам подрезали финансирование – с 90 миллионов до 82. Что возможно будет на эту сумму сделать, покажет экспертиза», – признался глава «ОМЗ».

ИА «Орелград»