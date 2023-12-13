Стратегию развития кластера ГЛОНАСС/GPS расширили

Документ дополнен новыми задачами инновационного кластера.

Изменения в Стратегию развития территориального инновационного кластера навигационно-телематических, геоинформационных систем с использованием спутниковых технологий ГЛОНАСС/GPS на территории Орловской области внес губернатор Андрей Клычков. В частности, в новой редакции утверждены приложения к этому документу. Так, был расширен список задач регионального кластера. В него добавили такие задачи, как: создание и обеспечение полноценного функционирования интеллектуальной транспортной системы на территории Орловской городской агломерации; апробирование передовых технологий; формирование реестра решений с возможностью их тиражирования в другие регионы Российской Федерации.

Кроме того, был обновлен состав ключевых участников инновационного кластера, его цели и задачи, скорректированы основные направления деятельности якорных резидентов. Установлены новые результаты развития кластера, утверждена актуализированная система взаимодействия его участников между собой, обновлены приоритетные направления развития и сроки реализации стратегии.

Основными задачами кластера объявлены: стимулирование инноваций и развитие механизмов коммерциализации технологий; поддержка сотрудничества между исследовательскими коллективами и предприятиями; повышение качества управления на предприятиях кластера; повышение конкурентоспособности и качества продукции у предприятий-поставщиков и развитие механизмов субконтрактации; содействие маркетингу продукции, выпускаемой предприятиями – участниками кластера, и привлечению прямых инвестиций.

«Характерной особенностью инновационных кластеров является наличие в их составе производственного сегмента в кооперации с сектором исследований и разработок, а также системы подготовки и повышения квалификации научных, инженерно-технических и управленческих кадров, – говорится в документе. – Поэтому ядром как уже сложившихся, так и формируемых в настоящее время инновационных кластеров становятся территории, на которых базируются крупные и средние промышленные предприятия».

За время деятельности территориального инновационного кластера произошло двукратное увеличение количества его участников, отмечено также в документе. Ограничение дальнейшего роста числа участников связано с особенностями рынка, прошедшего за последнее десятилетие стадию формирования. В текущих условиях на рынке остается ограниченное количество коммерческих игроков, сказывается монопольное влияние на рынок крупных государственных инфраструктурных проектов: «ЭРА ГЛОНАСС», система взимания платы с большегрузного транспорта (система «Платон»).

ИА «Орелград»