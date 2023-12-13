В Лужках готовятся к открытию филиала детской поликлиники

Власти прислушались к обращениям жителей Орла.

Ранее филиал 1 поликлиники функционировал в Лужках, рассказала депутат Оксана Павлюк на заседании профильного комитета горсовета 13 декабря. Однако его были вынуждены закрыть из-за несоответствия нормам пожарной безопасности: вход организован через подъезд. Кроме того, закралась «техническая ошибка» – помещение учреждения здравоохранения, находящееся в госсобственности, стояло на учете как жилое. Пришлось проводить собрание собственников квартир в МКД, чтобы вывести его обратно в нежилое. Люди поддержали, рассказала Оксана Павлюк.

21 декабря пройдут публичные слушания по определению границ земельного участка под домом. Далее можно будет приступить к организации входа в филиал поликлиники со стороны балкона, сообщила депутат. Главврач 1 детской поликлиники Геннадий Захарченко уже нашел автомобиль для медиков, которые будут работать в Лужках, добавил депутат Николай Паршиков.

Заместитель председателя горсовета Владимир Негин подчеркнул, что нужно организовать не только вход, но и подход. Этот вопрос следует проработать с соответствующим управлением городской администрации.

ИА «Орелград»