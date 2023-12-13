Темп роста доходов орловцев оценили в 112%

Свои данные о среднедушевых доходах населения опубликовали областные власти.

В Орловской области в январе-сентябре 2023 года темп роста номинальных среднедушевых денежных доходов населения составил 112,4 процента к январю-сентябрю предыдущего года. Реальное содержание среднедушевых денежных доходов за 9 месяцев 2023 года относительно аналогичного периода 2022 года составило 106,9 процента (за 9 месяцев 2022 года – 99,1 процента). Такие данные приводят областные власти в бюллетене о социально-экономическом развитии Орловской области.

Из ежемесячника следует, что средняя заработная плата работников региона за январь-сентябрь 2023 года выросла на 17,2 процента относительно аналогичного периода 2022 года, реальная заработная плата составила 111,5 процента по сравнению с прошлым годом (в январе-сентябре 2022 года – 99,4 процента). Что касается зарплат в разрезе видов экономической деятельности, то самый высокий уровень оплаты труда по итогам января-сентября 2023 года была зафиксирован в организациях финансовой и страховой сферы. Он составил 67,5 тысячи рублей и в 1,5 раза превысил среднеобластной уровень.

За тот же период в государственном управлении средняя зарплата составила 50,3 тысячи рублей (111 процентов по отношению к среднеобластному уровню), в профессиональной, научной и технической деятельности – 50,1 тысяч рублей (110,6 процента). В реальном секторе экономики лидирующую позицию по уровню оплаты труда в отчетном периоде времени заняли предприятия по транспортировке и хранению и сельскохозяйственные предприятия – по 52,8 тысячи рублей (116,6 процента к средней по области), в организациях сферы информации и связи – 51,7 тысячи рублей (114,1 процента).

Наиболее низкий уровень среднемесячной заработной платы сложился у работников, занятых в почтовой связи и курьерской деятельности, – 25,7 тысячи рублей, или всего 56,7 процента от среднеобластного уровня. Работники гостиниц и предприятий общественного питания зарабатывали в среднем по 30 тысяч рублей (66,2 процента), работники, занятые административной деятельностью, – по 31,2 тысячи рублей (68,9 процента).

ИА «Орелград»