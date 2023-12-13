Власти рассказали, при каком условии закроют полигон в Мценске

На запрос “Орелграда” ответил член правительства Орловской области.

Сергей Латынин «повторно сообщил следующее», скопировав пост профильного управления из соцсетей о встрече 6 декабря с местными жителями, чиновниками и депутатами по поводу мусорного полигона. «Результатом масштабной работы стало снятие всех претензий со стороны контролирующих органов». Введение нового комплекса по обращению с отходами ООО «ЭкоПолис» «позволит сократить в 5 раз объем отходов, поступающих на полигон города Мценска». О закрытии свалки в Мценске, которое анонсировал губернатор Андрей Клычков, член правительства тоже рассказал.

«Вместе с тем, в настоящее время ведётся работа по изучению земельного участка в районе д. Сторожевое, Мценского района на предмет пригодности его для размещения современного комплексного объекта обращения с отходами со своим полигоном. Данный объект нужен Мценской технологической зоне. После запуска мощностей нового объекта планируется прекратить направление твёрдых коммунальных отходов на полигон Мценска».

Сроки Сергей Латынин не сообщил.

Напомним, накануне, 12 декабря, орловцы опубликовали очередное видеообращение к президенту Владимиру Путину. Они требуют закрытия свалки, указывают на ее пагубное влияние. Видимо, заявление властей о том, что полигон “скоро закроют“, они восприняли слишком буквально.

ИА “Орелград”