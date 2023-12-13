В Орле готовность «Дворянки» оценили в 65%

Сроки сдачи объекта снова перенесут.

Об этом на заседании профильного комитета горсовета сообщил Никита Митряев, начальник управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации Орла.

«Что касается «Дворянского гнезда» – рассматривается перенос сроков в связи с наступлением отрицательных температур», – признался чиновник.

Напомним, что «Дворянку» должны были сдать ещё 1 сентября, но подрядчик – ООО «Элитный сад» из Брянской области – не смогло выполнить благоустройство вовремя.

Отметим, что в рамках программы «Формирование современной городской среды» в Орле в этом году занимались ещё двумя общественными пространствами. Один из них (аллею Металлургов) благополучно сдали, а вот другой (главную сцену в Горпарке) ещё нет, хотя крайний срок тоже ещё не вышел.

Также в рамках программы в Орле благоустроили 33 дворовых территории – все они уже приняты.

ИА «Орелград»