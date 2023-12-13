В колонии под Орлом освятили поклонный крест

Религиозная церемония прошла на территории Мценской КП-7.

Как сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Орловской области, божественная литургия и церемония освящения поклонного креста прошли на территории Мценской колонии-поселения №7. Мероприятие было приурочено ко дню памяти обретения мощей священноисповедника Георгия Коссова Спас-Чекрякского. Прошло оно в домовом храме пророка Предтечи и Крестителя Иоанна. Божественную литургию совершили помощник начальника территориального органа ФСИН по организации работы с верующими протоиерей Сергей Крючков совместно со священником Владимиром Друговым, настоятелем храма Вознесения Господня города Мценска.

«На богослужении присутствовали осужденные, к которым Сергей Крючков обратился с проповедью о покаянии и исправлении жизни, о Кресте и заповедях Христа, – сообщили в пресс-службе регионального Управления ФСИН. – Все желающие также смогли совершить таинство исповеди и причастия. Здесь же был отслужен чин освящения Поклонного Креста, который был установлен на территории КП-7».

Ранее информационно-аналитический отдел Орловской митрополии Русской Православной Церкви сообщал, что в день памяти священноисповедника Георгия Коссова митрополит Орловский и Болховский Тихон совершил литургию в Георгиевском храме села Спас-Чекряк Болховского района. В этот день храм отмечал престольный праздник. Архипастырю сослужили благочинный храмов Центрального округа протоиерей Василий Иванов, благочинный храмов Болховского округа протоиерей Александр Кузнецов, духовник Орловской православной гимназии во имя священномученика Иоанна Кукши протоиерей Николай Евдокимов и руководитель информационно-аналитического отдела Орловской епархии иерей Алексей Лаушкин.

ИА «Орелград»