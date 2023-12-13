В Орле показали «Звезду» столетней давности

Юбилейная выставка в честь журнала «Звезда» открылась в областной библиотеке.

В зале периодики Орловской областной библиотеки им. И. А. Бунина до 25 декабря будет работать выставка «100 лет литературно-художественному журналу Звезда». На ней представлены журналы «Звезда», хранящиеся в фондах библиотеки с 1924 года. В «Бунинке» пояснили, что в 2023 году «Звезда» отмечает свой столетний юбилей. Уникален он не только своим почтенным возрастом. Организаторы выставки подчеркивают: из всех журналов, когда-либо издававшихся в Северной столице, ни один не выходил, подобно «Звезде», без перерыва. Этот журнал выпускался даже во время блокады Ленинграда.

«Со времени основания журнала, в нем опубликовано около 20 000 произведений более 10 000 авторов, среди которых: Максим Горький, Анна Ахматова, Алексей Толстой, Михаил Зощенко, Осип Мандельштам, Николай Клюев, Владислав Ходасевич и многие другие писатели, ученые, публицисты, критики, – говорят в «Бунинке», – В постсоветское время в «Звезде» печатались И. А. Бродский, Д. С. Лихачев, Л. Н. Гумилев, Ю. О. Домбровский, Ю. М. Лотман, В. П. Некрасов, А. Д. Сахаров и т. д.»

Раз в год выходит специальный тематический номер, посвященный какому-нибудь культурному явлению, продолжают организаторы выставки. В качестве примеров они приводят тематические номера, целиком посвященные Марине Цветаевой, Владимиру Набокову, Иосифу Бродскому, Сергею Довлатову, русской эмиграции, культуре 1960-х, 1970-х и 1980-х годов, немецкой и американской культуре и т. д.

«В «Звезде» есть постоянные рубрики: «Исторические чтения», «Мемуары ХХ века», «Дневник писателя» «Наши публикации», «Из литературного наследия», «Философский комментарий», «Мнение», «Люди и судьбы», «Уроки изящной словесности», «Новые переводы», – уточнили в областной библиотеке. – В разделе «Книги» представлены аннотации на выпущенные издательством журнала книги. Почти в каждом номере появляются новые литературные имена и публикуются новые переводы лучших иностранных авторов».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»