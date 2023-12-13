Орловскую крепость XVII века показали в виртуальной реальности

Желающие могут совершить увлекательное и познавательное путешествие в прошлое.

Орловский областной краеведческий музей известил горожан и гостей города Орла о том, что Орловскую крепость начала XVII века теперь можно посетить в виртуальной реальности. Для этого специалистами компании «Медиа Дивижэн» была создана реконструкция давно уже несуществующего исторического объекта в формате виртуального видео с обзором в 360 градусов и 3D-тура. Визуализация доступна всем желающим, ознакомиться с ней можно и на сайте музея.

«Она включает в себя реалистичное отображение пространства, которое позволяет погрузиться в атмосферу старого города Орла, узнать больше о прошлом и его роли в истории, рассмотреть детали сооружений крепости и понять, как она была устроена, – следует из информации учреждения. – С прясел древнерусского оборонительного сооружения, с высоты птичьего полета, можно увидеть, как выглядело любимое место орловчан, слияние двух рек Оки и Орлика».

В музее также отметили, что реконструкция была создана на основе сохранившихся чертежей, а также описаний историков и местных краеведов.

Всего в виртуальный 3D-тур вошло более 20 локаций, для «путешественников во времени» предусмотрена удобная система навигации. Отметим, что авторы реконструкции специализируются на создании проектов виртуальной и дополненной реальности, виртуальных музеев. Кроме того, они занимаются разработкой современного программного обеспечения, мобильных приложений и мультимедийных презентаций.

«Проект был создан для представления нашей области на проходящей сейчас Международной выставке-форуме «Россия», которая стартовала в начале ноября на базе ВДНХ и может быть интересным и полезным для людей, увлеченных историей, архитектурой и культурой», – подытожили в Орловском краеведческом музее.

Возрастное ограничение: 0+

ИА «Орелград»