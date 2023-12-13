В Орле «памятник» разбирают на кирпичи

О фактах вандализма в бесхозных зданиях поговорили в горсовете 13 декабря.

Депутаты профильного комитета хотели бы услышать от чиновников доклад о принятых администрацией мерах по сохранению расселённых жилых домов, являющиеся объектами культурного наследия. Однако информация начальника управления муниципального имущества и землепользования Владимира Полякова оказалась максимально оторвана от реальности. По адресам, где, по его мнению, доступ в здания посторонних лиц ограничен, оказались выбиты двери и окна. Депутаты не поленились и проехались по объектам.

«Все огорожено, все прекрасно. Салтыкова-Щедрина №7, 9 – есть свободный доступ … » – начал перечислять заместитель председателя горсовета Владимир Негин.

Депутат подчеркнул, что, если предприниматели взяли дом-памятник в аренду за рубль на 49 лет, они должны сохранять объекты, а не способствовать их уничтожению.

«Зима. Начнут костры разводить и греться», – предупредил Владимир Негин.

Такая же ситуация в расселенных многоквартирных домах, которые не являются памятниками, например №27 по улице Васильевской. Были выполнены “работы по заколачиванию”, рассказала заместитель начальника МКУ «Жилищное управление города Орла» Наталья Мазалова. Но кто-то выломал все снова. Снести это здание пока невозможно, так как еще есть квартира, где «зарегистрированы лица», пояснила чиновница.

Сотрудник горсовета уточнил, что здание уже начали разбирать на кирпичи. проверенный временем материал пользуется популярностью, предположительно, у жителей соседнего частного сектора.

Депутаты рекомендовали УМИЗ пригрозить арендаторам домов-памятников расторжением контрактов, а Жилищному управлению – попробовать увеличить объем финансирования на «заколачивание» пустующих домов.

Кстати, здание №27 по улице Васильевской значится в реестре памятников архитектуры местного значения на некоторых информационных ресурсах – дом городской усадьбы кон. XVIII – нач. XIX вв. На сайте администрации Орла в соответствующем разделе его нет.

ИА “Орелград”