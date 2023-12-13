В Орле повысят плату за наём муниципального жилья

Решение предварительно одобрил комитет горсовета.

Однако его ещё предстоит утвердить на ближайшей сессии городского парламента.

Тариф планируется повысить на 10%. В администрации Орла это считают не очень значительным ударом по кошелькам жильцов.

Например, жителям полностью благоустроенного девятиэтажного дома придётся платить по 17 рублей 38 копеек за один квадратный метр.

«К примеру, для однокомнатной квартиры данное увеличение – это будет 52 рубля ежемесячно. Для двухкомнатной квартиры – 82 рубля. То есть, в принципе, в платёжке это не так и много», – пояснила Анастасия Сурнова, главный специалист отдела по тарифам финансово-экономического управления администрации Орла.

ИА «Орелград»