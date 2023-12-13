В Орле повысят плату за наём муниципального жилья

13.12.2023 | 13:44 ЖКХ, Новости

Решение предварительно одобрил комитет горсовета.

Фото: ИА «Орелград»

Однако его ещё предстоит утвердить на ближайшей сессии городского парламента.

Тариф планируется повысить на 10%. В администрации Орла это считают не очень значительным ударом по кошелькам жильцов.

Например, жителям полностью благоустроенного девятиэтажного дома придётся платить по 17 рублей 38 копеек за один квадратный метр.

«К примеру, для однокомнатной квартиры данное увеличение – это будет 52 рубля ежемесячно. Для двухкомнатной квартиры – 82 рубля. То есть, в принципе, в платёжке это не так и много», – пояснила Анастасия Сурнова, главный специалист отдела по тарифам финансово-экономического управления администрации Орла.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования