Орловское УФАС добилось снижения тарифов на услуги РЖД

Снижены цены на терминально-складские услуги для региональных грузополучателей.

Управление Федеральной антимонопольной службы России по Орловской области рассмотрело заявление предпринимателя, который пожаловался на повышение цен компанией «Российские железные дороги». Как пояснили в пресс-службе Орловского УФАС, речь шла о стоимости услуг, а именно погрузочно-разгрузочных работ с 20 футовых груженых танк-контейнеров с опасными грузами по прямому варианту.

Предприниматель в своей жалобе завил, что цена таких услуг с начала текущего года выросла уже более чем в 4 раза. Проведенное разбирательство в целом доводы заявителя подтвердило. Антимонопольный орган усмотрел в действиях компании признаки нарушения антимонопольного законодательства, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции.

Выразились они, по мнению ведомства, в «навязывании потребителю невыгодных условий договора по оказанию поименованных услуг на станции Лужки-Орловские Московской железной дороги в части установления экономически необоснованного размера стоимости за оказанную услугу». По итогам рассмотрения жалобы предпринимателя компании РЖД было выдано предупреждение «о необходимости прекращения указанных действий». Проще говоря, антимонопольщики призвали компанию самостоятельно привести спорные цены к экономически обоснованному размеру, в том числе с учетом стоимости данной услуги, сформированной на других участках РЖД.

«Предупреждение было исполнено: стоимость услуги для клиентов станции Лужки-Орловские снижена с 4500 до 2800 рублей (без учета НДС), – следует из сообщения пресс-службы Орловского УФАС. – В связи с исполнением предупреждения и устранением признаков нарушения антимонопольного законодательства основания для возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ОАО «РЖД» отсутствуют».

ИА «Орелград»