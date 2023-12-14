Документация на Западный объезд Орла готова

Тему обсудили на профильном комитете облсовета.

Напомним, разговоры о строительстве этой дороги ведутся с 2017-го года. В этом году, наконец, началась разработка проекта и сметы. Сами работы должны стартовать в 2025-м году.

Глава комитета по транспорту Виталий Рыбаков попытался выяснить, будет ли дорога платной или бесплатной. Однако ответа так и не услышал.

«Сейчас говорить о том, будет ли он платным или бесплатным, я не осмелюсь. Решение будет приниматься Российской Федерацией – «Росавтодором». Потому что заказчиком является ФКУ «УПРДОР Москва – Харьков», которое подчиняется «Росавтодору»», – пояснил замглавы Департамента дорожного хозяйства региона Евгений Литвяков.

«Документация уже готова», – добавил чиновник. Видимо, следующей стадией воплощения проекта станет прохождение госэкспертизы.

ИА «Орелград»