В Орле забыли про дорогу из микрорайона «Болховский»

Переписка между чиновниками зашла в тупик.

Вопрос обсуждался сегодня на заседании профильного комитета облсовета. Глава комитета Виталий Рыбаков обратил внимание на важность проблемы – микрорайон растёт, школы в нём пока нет, поэтому по утрам родители везут детей на учёбу, а сами едут на работу. Наступает транспортный коллапс.

Первый проект дороги выносился на общественные слушания около трёх лет назад. Однако они так и не состоялись. Как пояснил заместитель начальника управления градостроительства Орла Алексей Сергеечев, на мероприятии ожидалось значительное число посетителей. Поэтому, на фоне пандемии ковида, власть отменила слушания.

Впоследствии в горадминистрации отказались от первого варианта проекта. Теперь выезд предлагается делать на улицы Игнатова и Матвеева (у больницы Семашко).

«Данная дорога не муниципальная. Заказчиком работ должен выступать субъект», – продолжил Сергеечев.

Однако дальнейшая работа застопорилась. Городское Управление градостроительства направило в «Орёлгосзаказчик» и обладминистрацию письма по этому поводу, но так и не получило ответа. На этом сюжет с дорогой из «Болховского» пока закончился.

Рыбаков возмутился таким бездействием чиновников и потребовал поставить вопрос на депутатский контроль.

ИА «Орелград»