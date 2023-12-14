Под Орлом ещё не построенная школа уже столкнулась с проблемами

Они связаны со строительством канализации.

Речь о школе, которую собираются строить в деревне Овсянниково (Орловского муниципального округа). Сегодня тему обсуждали на заседании профильного комитета облсовета.

Реализация проекта запланирована на 2024-й – 2026-й годы. Школа сможет принять 550 учеников. Строительство обойдётся в 736 миллионов рублей.

Торги проведут в первом квартале будущего года. Планируется, что один подрядчик будет заниматься и изготовлением ПСД, и непосредственно строительными работами. Об этом рассказал замглавы Департамента дорожного хозяйства области Евгений Литвяков.

Глава комитета Виталий Рыбаков напомнил чиновнику, что жители Овсянниково до сих пор страдают от некачественно смонтированной канализации. По словам депутата, работы приняли поспешно, после чего муниципальные власти около полутора лет исправляли основные ошибки, допущенные при монтировке сетей. Однако местная канализация всё ещё далека от идеальной.

«Постоянно забивается, просадка, протечки, подсасывание – чистой воды халтура. Организация, которой выплатили 36 миллионов, исчезла. Даже дело возбуждали, но воз и ныне там, никого не нашли», – рассказал Рыбаков.

Депутат подчеркнул, что если на эту «дефектную» канализацию «посадить» ещё и школу, то в итоге система «захлебнётся». Рыбаков попросил обладминистрацию учесть этот момент при проектировании новой школы.

Литвяков пообещал, что региональные власти сделают всё возможное. При этом чиновник отметил, что пока что не может озвучить никакой конкретики – чтобы понять, как будет устроена канализация в новой школе, нужно будет проводить специальные изыскания. Возможно, для этого придётся стоить отдельный участок канализационной сети.

ИА «Орелград»