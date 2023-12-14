На Орловщине две гигантских школы обещают построить меньше чем за год

Дату окончания работ назвали в облсовете.

Сегодня на профильном комитете регионального парламента обсуждался вопрос строительства школ на улице Родзевича-Белевича и в микрорайоне «Болховский».

Как рассказал замглавы областного Департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Евгений Литвяков, обе школы должны сдать уже 14 ноября будущего года. Глава комитета Рыбаков поинтересовался: «Не страшно?»

«Глаза боятся, руки делают», – ответил чиновник.

Оба здания, как и пока что недостроенная школа на Зеленина, рассчитаны на 1225 мест, что пока что является максимальным показателем для нашей области. Проекты будут выполнять «под ключ» – разработкой ПСД и самим строительством займётся один и тот же заказчик.

В случае со школой на Родзевича-Белевича это столичное ООО «Управление капитального строительства», со школой в «Болховском» – подмосковное ООО «АС Монтаж». Стоимость каждого из контрактов составляет около 1,2 миллиарда рублей.

ИА «Орелград»