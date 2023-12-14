Подрядчика «Дворянки» оштрафовали на 2,9 миллиона

14.12.2023 | 18:50 Новости, Строительство

Причиной стал срыв сроков благоустройства.

Фото: vk.com/mwdowin

Новость сообщили в прокуратуре Орловской области. Орган надзора официально выявил нарушение и инициировал административное разбирательство.

Напомним, что ООО «Элитный сад» должно было сдать «Дворянское гнездо» ещё 1 сентября текущего года. Однако это не сделано до сих пор. Более того, накануне на комитете горсовета стало известно, что сроки сдачи объекта вновь перенесут из-за погодных условий. Готовность благоустройства оценили лишь в 65%.

В итоге ответственное лицо – заместителя директора компании – оштрафовали за бездействие на 2,9 миллиона рублей.

«Вопрос завершения работ на объекте остаётся на контроле прокуратуры», – добавили в ведомстве.

ИА «Орелград»


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