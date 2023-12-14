На Орловщине техосмотр подорожает на 108 рублей

Так решили региональные власти.

Правительство Орловской области проиндексировало цены на технический осмотр автомобилей. Документ опубликован на портале правовой информации.

Стоимость услуги изменится с 1 января. Предельная плата за техосмотр легковых автомобилей установлена в 1021 рубль (против текущей планки в 912 рублей). Таким образом, услуга подорожает на 108 рублей.

Также повысятся ставки и для других видов транспорта. Для автобусов и троллейбусов, специализированных пассажирских транспортных средств массой до пяти тонн – до 1749 и 2113 рублей (ранее – 1563 и 1888 рублей). Для грузовиков, в зависимости от категории – до 1118, 2038 и 2200 рублей (ранее – 999, 1821 и 1966 рублей).

Отметим, что минимальная стоимость техосмотра впервые установлена в Орловской области в текущем году.

ИА «Орелград»