В Орле вспомнили американца, который любил СССР

В городе открылась выставка в честь писателя Эрскина Колдуэлла.

Выставка под названием «Erskine Caldwell (1903-1987)» заработала в отделе документов на иностранных языках Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина. Она проработает по 30 декабря 2023 года, на ней представлена литература на русском, английском и немецком языках. Как пояснили организаторы, выставка посвящена Эрскину Колдуэллу, американскому писателю-прозаику, представителю реалистического направления в литературе, жизнь которого была тесно связана с СССР, в том числе с трагическими событиями в истории нашей страны.

«Долгое время Колдуэлл поддерживал тесные связи с СССР, – рассказали в «Бунинке». – На русский язык его произведения неоднократно переводились, начиная с 1938 года. С июня по сентябрь 1941 года писатель был корреспондентом в Москве. В результате у него вышли публицистические книги «Москва под огнем» и «Все брошено на Смоленск» (1942), а также роман «Всю ночь напролет» – о партизанском движении в СССР. Впоследствии писатель посещал СССР в 1959 и 1963 году».

Согласно биографической справке, Колдуэлл родился в штате Джорджия, в семье священника. В 17 лет он ушел из дома и начал самостоятельно зарабатывать на жизнь. Работал батраком и каменщиком, а затем стал репортером. Специалисты отмечают, что полученные в юности опыт жизни среди рабочих позже нашел отражение в произведениях прозаика. Кстати, писать он начал в 1928 году.

«Ранние рассказы вошли в первый сборник – «Американская земля» («American Earth», 1931), – пояснили в «Бунинке». – Широкую известность принесли ему романы «Табачная дорога» («Tobacco Road», 1932), по которому был поставлен спектакль на Бродвее, и «Богова делянка» («God’s Little Acre», 1933). Для его творчества характерно обостренное внимание к простым людям, герои его книг – чаще всего люди физического труда. Мастерство построения сюжета, богатство языковой палитры, удивительная емкость слова, ироничность интонаций – все это как бы прикрыто внешней невозмутимостью, добродушной насмешкой».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»