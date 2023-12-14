ОрелМасло решило подарить городу сквер за 30 млн рублей

Компания готова профинансировать работы.

Проект изменения архитектурного облика заповедной зоны 2.1 в связи с благоустройством сквера Орловских литераторов рассмотрели на заседании профильного комитета горсовета 14 декабря.

Начальник управления градостроительства администрации Орла Мария Родштейн проинформировала, что ОрелМасло готово профинансироват работы. Проект подготовил ОрелПроект. Предусмотрели заездной карман для туристических автобусов. Зону парковки увеличим за счет первой клумбы. Озеленением планируют закрыть коммунальное сооружение. Предусмотрели дорожку по склону к детскому парку. Предварительная стоимость реализации проекта более 30 млн рублей. ОрелМасло уже заключило контракт на покупку малых архитектурных форм, деревьев, плитки. За содержание нового благоустроенного пространства будет отвечать Спецавтобаза.

Депутаты разошлись во мнениях – нужно ли ограждение склона. Мария Родштейн отметила, что даже наличие забора не исключает всякие ЧП. Ограждения нет и сейчас, никто вроде не падает.

Окончательное решение будет принято на сессии горсовета Орла.

ИА «Орелград»