Подрядчик пытается отсудить деньги для школы на Зеленина

Техническую готовность важного для Орла объекта оценивают в 99%.

О долгожданной школе поговорили на заседании профильного комитета 14 декабря.

Стадия готовности довольно высокая, сообщил руководитель Объединенного муниципального заказчика Максим Лобов: 87,5% – по документам: 99% – техническая. Сейчас проводится установка пожарной сигнализации и оповещения. Параллельно идет проверка стройнадзором.

«По срокам не могу сказать», – традиционно ответил Максим Лобов.

Председатель комитета облсовета Олег Кошелев попросил выключить камеру и повторно задал вопрос.

«Я не могу назвать срок сейчас, я не возьму на себя такую ответственность», – повторил Максим Лобов.

Он отметил, что у подрядчика финансовые трудности. Он уже второй раз оспаривает в суде стоимость работ, так как материалы подорожали. (В первый «выбил» 13 миллионов).

Сейчас цена контракта уже 1,077 млрд при изначальной 0,85 млрд рублей (еще на 154 млн купил оборудования город).

«Та школа была посчитана еще в 2018 году, – пояснил Максим Лобов. – Корректировка была уже два раза. Контракт изначально был с заниженной ценой, коммерческие риски подрядчик понимал».

В настоящий момент на объекте 22 человека заняты пожарной сигнализацией, 12 устраняют недоделки (из критичных: подключают душевые поддоны в санузлах, монтируют перильные ограждения на лестнице). 20 декабря поставят кресла в актовом зале. Три позиции еще не доехали по пищеблоку.

Тем временем уголовное дело о мошенничестве при строительстве школы на Зеленина продолжают расследовать. Директора и бухгалтера компании-подрядчика «Техспецкомплект» также обвиняют в уклонении от уплаты налогов.

ИА «Орелград»