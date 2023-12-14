Студенты не откликнулись на призыв придумать вход в парк Победы

14.12.2023 | 16:35 Культура, Общество

Входную группу обсудили на заседании профильного комитета горсовета Орла 14 декабря.

Фото управления архитектуры администрации Орла

Ранее администрация города направляла предложения вузам, чтобы привлечь к проектированию молодежь.

«Никто даже не откликнулся. Ноль реакции», – сообщила начальник управления градостроительства Мария Родштейн.

Ранее архитекторы отвергли вариант оформления входной группы в парк Победы, предложенный чиновниками. Далее на градсовете не согласовали вариант от архитектора Владимира Горлова. После этого решили затеить конкурс. Отсутствие интереса заставило обратится к компании, которую привлекали к разработке туристического кода центра Орла, Мегаполис. Она предоставила большой каталог. У нее обширная  «патриотическая история» в разной стилистике. После нового года будет возможность представить конкретный вариант с ценой и материалами. Предположительно – в январе, отметила Мария Родштейн. Далее будут искать источники финансирования работ.

ИА «Орелград»


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