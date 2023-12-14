Орловская области будет покупать в лизинг парты и стулья

Регион упустил возможность использовать федеральные средства.

В Орле и Орловском муниципальном округе строят большие школы. Учреждения на 1225 учащихся должны появиться в Болховском микрорайоне в деревне Жилина и на улице Родзевича-Белевича в Северном районе Орла. Контракты практически идентичны. Цена каждой школы – 1,183 млрд рублей. В ходе проектирования и строительства она может быть скорректирована, рассказал на заседании профильного комитета облсовета 14 декабря заместитель руководителя департамента дорожного хозяйства и реализации госпрограмм Антон Чупахин. Контракты не включают покупку оборудования, отметил чиновник. Его планируют брать в лизинг, чтобы ввести объекты в 2024 году.

«В лизинг парты и стулья?- уточнил председатель комитета Олег Кошелев. – Раза в полтора дороже?

Можно и без лизинга, отметил Антон Чупахин. Но регион должен найти по 250 млн рублей на оборудование для каждой школы.

«Это не предельная стоимость», – предупредил чиновник.

Он уточнил, что за федеральный счет оснастить школы не получится, так как программа, по которой они возводятся, заканчивается в 2024 году.