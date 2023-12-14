Орловского перевозчика уличили в нелюбви к ГЛОНАСС

14.12.2023 | 12:43 Новости, Общество

Нарушение допустили на маршруте №482.

Фото: vk.com/kuooop

Это межмуниципальный маршрут, который соединяет два населённых пункта Орловского муниципального округа – Знаменку и Стальной Конь.

Диалог на эту тему состоялся в соцсетях в комментариях к последнему прямому эфиру губернатора Андрея Клычкова. На отсутствие системы ГЛОНАСС на данном маршруте пожаловалась одна из пользовательниц.

Ей ответили с официального аккаунта Департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

«Действительно, перевозчики, обслуживающие маршрут №482, нарушают условия госконтракта. С перевозчиками Казённым учреждением «Организатор перевозок» ведётся претензионная работа на предмет необеспечения работоспособности навигационного оборудования. Работа по контролю за предоставлением перевозчиками данных об актуальном местоположении транспорта будет продолжена», – заявили представители областных властей.

Отметим, что это один из автобусных маршрутов, проходящих через Красный мост. Кстати, совсем недавно «Организатор перевозок» проверял его в связи с жалобами орловцев на нежелание водителей делать остановки в положенных местах, но не выявил нарушений.

vk.com/klychkov_andrey_official

ИА «Орелград»


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