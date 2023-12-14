СМИ Собчак раскритиковало орловскую ёлку

Её установили в Северном районе.

Ранее критические высказывания по поводу новогоднего дерева появились в социальных сетях. Затем соответствующую новость опубликовали в телеграм-канале «Осторожно, новости» с примерно полуторамиллионной аудиторией. Интернет-СМИ принадлежит Ксении Собчак.

«Символ Нового года собрали из трех частей: его низ полностью голый и закреплён на каркасах, скрытых баннером «Россетей», середина сделана из классических еловых веток, а вот из чего сделана верхушка — загадка. Судя по внешнему виду, это рулоны искусственного газона», – пишет издание.

Отмечается, что городские власти указали – монтаж праздничной конструкции ещё не завершён. Эта работа должна быть закончена до конца текущей недели, после чего нижняя часть ели окажется скрыта.

Также сегодня стало известно, что у здания администрации Орла установили новогоднее украшение в виде фонтана.

ИА «Орелград»