Орловские потребители стали судиться вдвое чаще

Отстаивать права им помогают сотрудники Роспотребнадзора.

В Орловской области за три квартала 2023 года Управление Роспотребнадзора инициировало самостоятельно или приняло участие в 86 гражданских процессах по делам о защите прав потребителей. Текущий показатель превышает уровень аналогичного периода 2022 года в 2 раза. По результатам судебной защиты в этом году в пользу потребителей присуждено более 5 миллионов рублей.

Такие данные приводит региональное Управление Роспотребнадзора. Они были озвучены на заседании Межведомственного координационного совета по обеспечению и защите прав потребителей, которое провел заместитель губернатора по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов. В ведомстве пояснили, что в судах в основном рассматривались исковые заявления о восстановлении нарушенных прав граждан в сфере розничной продажи товаров, в том числе посредством дистанционной торговли.

Споры были связаны с отказами продавцов вернуть покупателям деньги за некачественные товары. Также рассматривались требования о взыскании денег, списанных при возврате купленных дистанционным способом товаров, оказавшихся некачественными, о взыскании средств за так и не поставленные товары. Требовали орловцы и взыскании оплаченных, но не полученных туристских продуктов, денег за билеты на отмененные концерты. Были споры о расторжении договора об оказании юридических услуг и взыскании уплаченных за него денег, об устранении недостатков квартиры, купленной по договору долевого строительства. Также фиксировались процессы о защите прав потребителей в сфере страхования, туристских и транспортных и жилищно-коммунальных услуг.

«На заседании отмечено, что участие Управления Роспотребнадзора по Орловской области в судебной защите потребителей повышает шансы потребителей на удовлетворение имущественных исков, что является убедительным доказательством эффективности данной формы участия государства в судебной защите потребителей, – подчеркнули в ведомстве. – Также в ходе заседания рассмотрены вопросы защиты в регионе прав потребителей финансовых услуг и участие антимонопольной службы в решении вопросов по защите прав потребителей».

ИА «Орелград»