В Орле будут «проповедовать» правила пожарной безопасности

Сотрудники МЧС провели противопожарный инструктаж для настоятелей храмов.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Орловской области, в Орле в Успенском соборе состоялось встреча сотрудников МЧС России со священнослужителями. Темой профилактической беседы было обеспечение пожарной безопасности на объектах религиозного назначения. Тема стала особенно актуальной в преддверии новогодних каникул и празднования Рождества Христова.

«Храм – особое место в плане пожарной безопасности. Особенностью богослужений является использование во время службы открытого огня, собирается множество людей, – отметил заместитель начальника ОНД и ПР по городу Орлу Владимир Поляков. – Обеспечение пожарной безопасности в храмах необходимо. Важно, чтобы оно проводилось с учетом специфики церковных зданий, максимально обеспечивало защиту храмовых интерьеров и святынь. Инспекторы Государственного пожарного надзора оказывают помощь настоятелям храмов подготовиться к безопасному проведению праздничных богослужений, на которые традиционно собирается большое количество прихожан».

Информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ также отметил, что специалисты МЧС рассказали настоятелям об особенностях пожарной безопасности и профилактики пожаров в храмах и церковных зданиях. Они напомнили священнослужителям о необходимости соблюдать правила противопожарного режима, а также о принципе работы автоматического пожарного извещателя и действиях в случае возникновения возгорания.

«Кроме того, специалисты напомнили о том, что при обеспечении пожарной безопасности необходимо учитывать специфику храмов и церковных зданий, а также максимально защитить святыни и убранство храмов», – говорят в митрополии. В ГУ МЧС добавили, что встреча получилась оживленной. Участники сошлись во мнении о том, что самое лучшее средство борьбы с пожаром – это применение мер профилактики для его недопущения.

«Со своей стороны настоятели храмов подчеркнули важность обеспечения безопасности прихожан во время богослужений, и во время проповедей будут напоминать им правила пожарной безопасности», – заключают в ГУ МЧС.

ИА «Орелград»