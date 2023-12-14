Орловскую область покидают жители

Миграционная убыль населения становится системной проблемой.

Правительство Орловской области на своем сайте опубликовало ежемесячный информационный бюллетень о социально-экономическом развитии региона. Один из его разделов посвящен теме миграции, которая напрямую влияет на демографическую ситуацию. Много лет Орловщине за счет притока мигрантов удавалось немного сгладить негативный эффект от естественной убыли населения. Однако в последние два года тенденция изменилась, и теперь миграция вносит свой вклад в сокращение числа местных жителей.

Как следует из бюллетеня, в январе-сентябре 2023 года миграционная убыль населения составила 764 человека. В другие субъекты Российской Федерации из Орловской области выбыло на 970 человек больше, чем прибыло в регион. То есть, жители покидают Орловщину, вероятно, в поисках лучшей жизни. А вот желающих перебраться сюда на постоянное место жительства оказалось гораздо меньше тех, кто уехал. При этом сальдо международной миграции оказалось положительным и за отчетный период времени составило плюс 206 человек. То есть из-за рубежа в Орловскую область приехало больше граждан, чем уехало из нее за границу.

К слову, согласно прогнозу орловского правительства миграционная убыль населения региона сократится с 1984 человек в 2023 году до 162 человек в 2025 году, а в 2026 году прирост составит 1061 человека. «Меры государственной миграционной политики, в том числе привлечение на постоянное место жительства в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, позволят сократить в 2024-2026 годах миграционную убыль населения», – считают областные власти.

ИА «Орелград»