Орловские росгвардейцы обезвредили 200 взрывоопасных предметов.

Силовики подвели предварительные итоги работы в уходящем году.

В Управлении Росгвардии по Орловской области прошло заседании под руководством начальника ведомства, полковника полиции Сергея Старосельцева. Участники подвели предварительные итоги служебно-боевой деятельности регионального правоохранительного ведомства за 2023 год. Участие в мероприятии приняли губернатор Андрей Клычков и председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский. С основным докладом выступил Сергей Старосельцев.

«Он отметил, что военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по Орловской области внесли огромный вклад в решение задач, возложенных на войска национальной гвардии, и выразил признательность вверенному личному составу, – сообщает пресс-служба силового ведомства. – Начальник регионального Управления Росгвардии подчеркнул, что успешному выполнению служебно-боевых задач в 2023 году способствовала реализация комплексного применения сил и средств – спецподразделений СОБР и ОМОН, подразделений вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы».

Согласно приведенной статистике, сотрудники специальных подразделений ОМОН «Крепость» и СОБР «Орел» в 2023 году задержали более 30 граждан, подозреваемых в совершении административных правонарушений и преступлений. Силами спецподразделений из незаконного оборота на территории Орловской области было изъято: более 1 тысячи боеприпасов, 15 взрывоопасных предметов, свыше 5 килограммов взрывчатых веществ и около 60 килограммов наркотических веществ.

«Росгвардейцы обезвредили и уничтожили порядка 200 взрывоопасных предметов, – добавили в пресс-службе ведомства. – Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Орловской области, выполняющие задачи по охране общественного порядка, приняли участие в обеспечении общественной безопасности при проведении свыше 50 массовых и публичных мероприятий. За различные правонарушения росгвардейцы задержали и доставили в органы внутренних дел около 300 граждан, в том числе 17 человек по подозрению в совершении преступлений различной степени тяжести».

ИА «Орелград»