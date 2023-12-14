Почта России собирается вновь открыть несколько отделений в Орле

Повышение зарплаты позволило закрыть ряд вакансий.

О перспективах развития на заседании профильного комитета горсовета 13 декабря рассказал директор УФПС Орловской области ОА «Почта России» Илья Кравцов. По его словам, повышение зарплаты коллективу в городе Орле составило 20%. Это позволило сократить количество свободных вакансий более чем вдвое. 40 отделение на магазине «Орел» почти полностью укомплектовали. В Лужках еще не хватает сотрудников, но режим работы скорректируется при их наборе. Отделение у «Детского мира» планируют открыть до конца декабря. Закрытое 39 отделение в Северном районе может «возродиться», но ближе к району, где идет интенсивное строительство жилых домов на улице Раздольной.

«В городе ничего закрывать не планируем», – отметил Илья Кравцов.

Даже больше – есть планы по открытию новых отделений в новых микрорайонах. Заместитель председателя горсовета Владимир Негин отметил, что готовы рассмотреть различные варианты льготной аренды муниципального имущества, но с должным обоснованием.

Также Илья Кравцов высказался по поводу недопонимания пенсионеров и ветеранов и почты. Было закрыто отделение 39 на улице Раздольной. Пожилые люди теперь ездят за пенсией в сквер Танкистов.

«Ни одно отделение не занимается выдачей пенсий, – прокомментировал Илья Кравцов. – Они занимаются только доставкой пенсий и пособий. В силу естественных причин объем уменьшается (более «молодые» пенсионеры активно пользуются картами). Объединили два доставочных участка. Пенсионерам не нужно туда ездить. Почтальоны ходят по адресам».

Только если человек не хочет по каким-то причинам получать деньги дома, он может поехать сам в отделение почты, уточнил Кравцов.

ИА “Орелград”