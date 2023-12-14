Завтра в Ливнах откроют шесть елочных базаров

Также в городе установят более 20 новогодних елок.

С 15 декабря в Ливнах откроются елочные базары, которые будут работать до 31 декабря 2023 года включительно. Об этом сообщили в администрации города. Всего планируется открыть шесть елочных базаров, которые официально именуются нестационарными торговыми объектами по реализации елей и сосен. Они расположатся по следующим адресам: два – на улице Мира (перекресток с улицей Денисова и у частного дома №193); два – на улице Кирова (перекресток с улицей Ямская); по одному – на улицах Гайдара и Максима Горького.

Кроме того, стало известно, как будет украшен к Новому году второй по величине город Орловской области. Об этом на оперативном совещании в мэрии рассказал начальник отдела архитектуры и градостроительства Андрей Козлов. По его словам, сначала была проведена ревизия световых конструкций, которые планировалось установить в райцентре. По ее итогам часть конструкций отремонтировали, часть заменили.

«На Площади Победы установлены центральная городская ель, световая группа «2024» и новогодняя фоторамка, в этом году дополнили композицию новые конструкции – 6 световых деревьев, – цитирует Андрея Козлова пресс-служба администрации Ливен. – В городском парке появилась новая световая гирлянда из крупных шариков. На улице Ленина по пешеходной зоне установлены световые входные арки. Благодаря благоустройству Октябрьского Бульвара на территории установлены световые арки-кольца, новогодняя ель и арка-звезда – в сквере имени Аркадия Шипунова, световой фонтан – на пересечении улиц Мира, Гайдара и Октябрьской».

Кроме того, пять световых конструкций в виде малых фонтанов будут установлены в парке Машиностроителей, где по традиции живая ель в районе административного корпуса будет украшена световыми гирляндами. В целом в Ливнах во дворах и на территориях общего пользования в местах наибольшего движения людей планируется установить более 20 новогодних елей. Докладчик отметил, что работу по украшению города будет завершена в ближайшие дни.

ИА «Орелград»