Орловским спортсменам попеняли на «неправомерные» тренировки

КСП рассказала о нарушениях в школе олимпийского резерва.

Контрольно-счетная палата Орловской области в плановом режиме завершила проверку отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения дополнительного образования Орловской области «Спортивная школа олимпийского резерва №1». По результатам контрольного мероприятия были установлены некоторые нарушения действующего законодательства и недостатки. Так, КСП сообщает, что «СШОР №1» в 2021 и 2022 годах расходовала средства субсидии на выполнение государственного задания в размере 9,338 миллиона рублей. Деньги ушли на оказание государственных услуг по подготовке спортсменов по виду спорта «бобслей», зачисленных на указанный учебный период в иное бюджетное учреждение.

«Также по состоянию на 31.12.2022 департаментом физической культуры и спорта Орловской области на основании заявок учреждения излишне перечислены средства субсидии на финансовое обеспечение деятельности по государственному заданию за 2022 год в целях финансирования расходов на заработную плату и начисления на указанные выплаты на общую сумму 5,139 миллиона рублей, которые по состоянию на 01.01.2023 отражены на остатке денежных средств на лицевом счете учреждения», – следует из отчета КСП.

Что касается выявленных нарушений, то они со стороны не кажутся очень грубыми. Например, аудиторы указали на неправомерное, по их мнению, расходование бюджетных средств на сумму 164,8 тысячи рублей на организацию тренировок по бобслею и легкой атлетики за пределами Орловской области. Напомним, что собственной бобслейной трассы в регионе нет. Неправомерными КСП назвала расходы в размере 65 тысяч рублей на проведение тренировок по легкой атлетике, не включенных на момент их проведения в календарные планы мероприятий Орловской области на 2022 год. Неправомерными названы и расходы в размере 50 тысяч рублей на обеспечение питанием спортсменов, участвовавших в указанных «внекалендарных» тренировках легкоатлетов.

Аудиторы также сообщают, что расчет планового фонда оплаты труда произведен без учета действующих и плановых стимулирующих выплат к должностным окладам сотрудников. Это повлекло за собой отвлечение средств областного бюджета на расходы на заработную плату на общую сумму 198 тысяч рублей. Также КСП вскрыла 12 случаев недоначисления заработной платы на общую сумму 7,8 тысячи рублей и 10 случаев необоснованных выплат на сумму 5,1 тысячи рублей. Нарушения в сфере бухгалтерского учета за счет искажения годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год составили 341 тысячу рублей, резюмирует счетный орган.

ИА «Орелград»