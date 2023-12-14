В облсовете нашли причину пьянства орловских водителей

Это неубранные от снега дороги.

Вопрос о зимнем содержании дорог разбирали сегодня на профильном комитете Орловского областного Совета народных депутатов. Ответ перед народными избранниками держал Евгений Литвяков – замглавы Департамента дорожного хозяйства региона.

Помимо всего прочего, он рассказал о нескольких ДТП, которые произошли накануне из-за ухудшения погодных условий. Так, рядом с Новосилем на трассе «Орёл-Ефремов» «получился затор большегрузного автомобильного транспорта». Однако на место была направлена техника для уборки дорог. Участок быстро расчистили, что исправило ситуацию.

Подобные случаи произошли ещё в нескольких районах. Также в снежный плен попали несколько школьных автобусов. Их спасли таким же образом.

«А когда-нибудь проводили мониторинг количества дорожных происшествий, причиной которых являются нечищеные дороги?», – спросила член комитета Ирина Сафонова.

Литвяков пояснил, что в Орловской области таких исследований пока не существует, а главными причинами ДТП всё же являются неправильное поведение водителей и употребление алкогольных напитков за рулём.

«Пьют, чтобы не страшно было по таким дорогам ездить», – юмористически ответила на это Сафонова.

ИА «Орелград»