В Орловской области ждут детскую вакцину от кори

Поступление ожидается до конца текущего года.

Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения области.

Диалог на эту тему состоялся в соцсетях в комментариях к последнему прямому эфиру губернатора Андрея Клычкова «ВКонтакте».

«Когда уже в области появится вакцина от кори для детей? Ребенку скоро год, а вакцины всё ещё нет», – задалась вопросом орловчанка.

Ей ответили с официального аккаунта депздрава. «Поставку многокомпонентной вакцины ждём ориентировочно до конца года. Завод-производитель, к сожалению, задержал поставку из-за технологических неисправностей. Сейчас они устранены, он возобновил работу. Поэтому, наряду с другими регионами ждём поставку комбинированной вакцины», – сообщили представители областных властей.

«Если у вас предусмотрена ревакцинация в шесть лет, то там есть широкий коридор для введения повторной вакцины. Если же вы только начинаете вакцинацию, то её сроки будут немного смещены, что не повлияет на выработку иммунитета», – уточнили в депздраве.

Отметим, что в этом году наш регион уже сталкивался с нехваткой вакцины от кори, правда, как раз для взрослых, а не для несовершеннолетних.

ИА «Орелград»