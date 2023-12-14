Проект реконструкции Бунинки «живет верой и надеждой»

Приведение знакового объекта Орла в порядок откладывается.

В последний раз его реконструировали в 90-х годах. Далее проводили лишь скромные работы. Здание ветшает: трещины на стенах и в перекрытиях, течет крыша. Почти 600 тысяч единиц хранения под угрозой. Оценили масштабы проблем на заседании профильного комитета облсовета 14 декабря.

«Здание разрушается, – резюмировал председатель Олег Кошелев. – Ни проектной, ни сметной документации еще не видели».

Заместитель руководителя департамента дорожного хозяйства и реализации госпрограмм Антон Чупахин сообщил, что первый конкурс по поиску подрядчика для создания документации на реконструкцию здания-памятника пришлось отменить из-за корректировки задания. Второй провели в мае, определили победителя летом. Предусмотрена разработка и проектной, и сметной документации. Срок завершения работ – 22 декабря 2023 года.

«Очевидно, что компания не выполнит в срок», – констатировал Антон Чупахин.

Олег Кошелев отметил, что теряется еще один год. Директор библиотеки, по его словам, стала уже экспертом в строительстве за годы, когда здание пытаются поддерживать в приемлемом состоянии.

Подрядчик берет обязательства завершить работы до сентября 2024 года. Чиновник считает, что это реалистично.

«Какие цены будут на 2025 год? Сколько мы будем еще издеваться над людьми, – возмутился Олег Кошелев. – Живём верой и надеждой и немножко любовью».

Заместитель руководителя КУ ОО «Орелгосзаказчик» Дмитрий Штыков отметил, что в таких масштабных проектах реконструкции лучше не торопиться – «семь раз отмерь, один отрежь». По его мнению, лучше озаботиться получением дальнейшего финансирования на работы.

«Даже если бы мы получили документацию, мы бы не получили бы один миллиард на 24-й год на этот объект, – заверил Штыков. – Надо приземляться». По его словам, необходимо всячески повышать статус этого объекта, чтобы губернатор мог попросить деньги.

Руководитель компании-подрядчика «Петроградпроект» Тигран Шишманян, присутствовавший на заседании с помощью видеосвязи, заявил, что срыва сроков не будет. Также он обещал подумать над «подарочным» проектом на реконструкцию флигелей, которые не являются памятниками.

ИА «Орелград»