В Орле могут временно разместить советские памятники с Украины

14.12.2023 | 11:51 Важное, Новости, Общество, СВО

Об этом рассказал Андрей Клычков.

Фото: ИА «Орелград»

Любопытной информацией губернатор поделился во время прямого эфира накануне.

Он напомнил, что сейчас в Украине массово сносят памятники Ленину, а также советским солдатам, установленные в годы СССР. Организация под названием «Русские люди» обратилась к Клычкову с просьбой – «приютить» эти монументы на территории Орловщины.

Губернатор поддержал инициативу. Однако Клычков отметил, что фактический механизм для воплощения её в жизнь пока не очень понятен – его ещё надо будет отработать.

«Я считаю, мы должны беречь свою историю. Показывать пример. Найдём место в муниципальных образованиях, разместим. А когда всё это закончится, вернём на прежнее место», – высказался губернатор.

Ранее Клычков заявил, что за последние сутки в области ковид нашли у 106 человек.

ИА «Орелград»


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