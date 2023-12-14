В Орле могут временно разместить советские памятники с Украины

Об этом рассказал Андрей Клычков.

Любопытной информацией губернатор поделился во время прямого эфира накануне.

Он напомнил, что сейчас в Украине массово сносят памятники Ленину, а также советским солдатам, установленные в годы СССР. Организация под названием «Русские люди» обратилась к Клычкову с просьбой – «приютить» эти монументы на территории Орловщины.

Губернатор поддержал инициативу. Однако Клычков отметил, что фактический механизм для воплощения её в жизнь пока не очень понятен – его ещё надо будет отработать.

«Я считаю, мы должны беречь свою историю. Показывать пример. Найдём место в муниципальных образованиях, разместим. А когда всё это закончится, вернём на прежнее место», – высказался губернатор.

Ранее Клычков заявил, что за последние сутки в области ковид нашли у 106 человек.

ИА «Орелград»