В Орле появился ещё один фонтан

Правда, не настоящий, а декоративный.

Арт-объект установили у здания администрации Орла (с правой стороны от входа). Это символическое сооружение – ещё одно новогоднее украшение города.

Внешне его высота составляет около трёх метров. Фонтан из светодиодных лет эффектно переливается в темноте золотым и фиолетовым – игра света и цвета символизирует движение струй воды.

Соответствующая видеозапись опубликована в группе «Мой Орел | Город • Новости • Орловчане» «ВКонтакте».

«Орёл с его новогодним декором уже, наверное, в космосе видно», – так комментирует собственное видео анонимный автор публикации.

ИА «Орелград»