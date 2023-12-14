В Орле появился ещё один фонтан

14.12.2023 | 11:39 Новости, Общество

Правда, не настоящий, а декоративный.

Фото: vk.com/my_oryol

Арт-объект установили у здания администрации Орла (с правой стороны от входа). Это символическое сооружение – ещё одно новогоднее украшение города.

Внешне его высота составляет около трёх метров. Фонтан из светодиодных лет эффектно переливается в темноте золотым и фиолетовым – игра света и цвета символизирует движение струй воды.

Соответствующая видеозапись опубликована в группе «Мой Орел | Город • Новости • Орловчане» «ВКонтакте».

«Орёл с его новогодним декором уже, наверное, в космосе видно», – так комментирует собственное видео анонимный автор публикации.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2023 год

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