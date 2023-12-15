В «Орелгортеплоэнерго» нашли «нереальные» деньги

Аудиторы проверили состояние дел в акционерном обществе.

Контрольно-счетная палата Орловской области в соответствии со своим планом на 2023 год провела проверку финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества «Орелгортеплоэнерго» за 2021-2022 годы. Аудиторы подсчитали, что по итогам 2021 года чистая прибыль компании составила 20,017 миллиона рублей, из которой 19,016 миллиона или 95 процентов были направлены на погашение убытков прошлых лет.

По итогам деятельности за 2022 год и вовсе был получен отрицательный результат: убыток составил 10,615 миллиона рублей. Долгосрочные обязательства аудиторы оценили в 662, 9 миллиона рублей. Речь идет о кредиторской задолженности компании по мировому соглашению в рамках дела о банкротстве. Просроченная обществу задолженность прошлых лет, за 2009-2017 годы, составляет 460 миллионов рублей.

КСП также отмечает, что в нарушение «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ» в активах компании на 31 декабря 2022 года числится дебиторская задолженность, нереальная для взыскания, в сумме 160 миллионов рублей. А в ходе выборочно проведенного осмотра зданий и технических сооружений котельных «установлены признаки аварийного состояния объектов, указывающих на потребность проведения капитального ремонта». При этом не зарегистрировано право собственности в отношении 9 объектов котельных, состоящих на балансе общества. Кроме того, резервный фонд составляет 0,5 процента от уставного капитала при нормативно утвержденных 5 процентах.

Аудиторы также изучили закупки компании. Выяснилось, что по результатам конкурентных процедур АО заключило лишь 30 договоров на сумму 62,722 миллиона рублей, что составляет всего 9,1 процента от суммы всех заключенных договоров. В рамках неконкурентных процедур было заключено 223 договора на 624,654 миллиона рублей, а это 90,9 процента. «Установлены нарушения процедурного характера законодательства в сфере закупок, – заключает КСП. – Также заказчиком при исполнении отдельных договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства нарушены сроки оплаты на общую сумму 3,5 миллиона рублей».

ИА «Орелград»