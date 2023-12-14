За сутки ковид выявили у 106 орловцев

14.12.2023 | 11:25 Медицина, Новости

Статистику озвучил губернатор.

Андрей Клычков сделал это в социальных сетях во время прямого эфира накануне.

«Сегодня по ковиду – 106 человек за сутки. По карантинным мероприятиям – 267 классов на карантине в 58 образовательных организациях», – заявил губернатор.

Ранее, в этот же день, «Вести-Орёл» сообщили, что полностью ушли на карантин по ОРВИ четыре школы – в Должанском, Малоархангельском, Троснянском и Урицком районах. По данным СМИ, заболеваемость острой респираторной вирусной инфекцией в Орловской области выросла примерно на 19%. ОРВИ подхватили около девяти тысяч человек.

Что касается ковида, то по официальным данным с 4 по 10 декабря в регионе выявлено 704 новых случая. Госпитализированы 80 человек. Выздоровели 487 ранее заболевших. Смертельных случаев не зарегистрировано.

ИА «Орелград»


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