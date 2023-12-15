Группу «чёрных» банкиров осудили в Орле

Дело финансовой банды в апелляции изучил областной суд.

Орловский областной суд рассмотрел в апелляции уголовное дело в отношении организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Перед судом предстали три человека. Ранее суд первой инстанции назначил руководителю организованной группы наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафом в размере 500 000 рублей. Двум его помощникам было назначено одинаковое наказание – по 2 года лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 450 000 рублей. Судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда оставила его без изменения.

Как сообщает пресс-служба Орловского облсуда, действия каждого осужденного были квалифицированы по статьям 173.1 УК РФ (образование юридических лиц через подставных лиц) и 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации и специального разрешения). Было установлено, что еще в 2013 году они создали механизм обналичивания денег в обход легальных банковских структур. Для этого они создали 12 юридических лиц, которые на себя оформили некие физические лица, подставные. Сведения о них были внесены в ЕГРЮЛ.

«Полученные регистрационные, учредительные, банковские документы, реквизиты, электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам, банковские карты и реквизиты банковских карт юридических лиц использовали в осуществлении незаконной банковской деятельности, – сообщает пресс-служба облсуда. – В период с 02.02.2013 по 30.10.2018 осужденные организовали поступление на подконтрольные организованной группе расчетные счета юрлиц и индивидуальных предпринимателей денежных средств клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных учреждений».

Такие операции маскировались под оплату за приобретаемые товары, произведенные работы и предоставленные услуги, однако основания были мнимыми с точки зрения закона, так как в реальности было ни товаров, ни работ, ни услуг. По подсчетам следствия и суда, всего за указанный период времени «черные» банкиры сняли наличными 279,5 миллиона рублей, перечисленных на их счета «клиентами». За свои услуги они брали вознаграждение в виде определенного процента от суммы обналиченных денег. В результате их совокупный доход составил 14,8 миллиона рублей, что образует особо крупный размер.

ИА «Орелград»