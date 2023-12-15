В Орле из-за снегопада образовались очереди на остановках

15.12.2023 | 10:03 ЖКХ, Новости

Горожанам пришлось оставить личный транспорт в заснеженных дворах.

Фото: Катюшка Орлова  в группе «ДТП Орел и автохамы».

Циклон «Ваня» принес немало неприятностей орловцам. Еще накануне вечером некоторые образовательные учреждения Орла оповестили родителей, что дети могут остаться дома в связи с погодными условиями. (Учеников сельских школ отправили на удаленку).

15 декабря машины буксуют в заснеженных дворах. Взлетели цены на услуги такси. Основные городские дороги очищены от снега. Есть шанс воспользоваться услугами общественного транспорта, однако поток пассажиров значительно вырос.

«Ну, я успел выйти. Постоять на остановке. Понять, что не вариант. И поехать на машине», – комментируют в соцсетях.

ИА “Орелград”


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