В Орле из-за снегопада образовались очереди на остановках

Горожанам пришлось оставить личный транспорт в заснеженных дворах.

Циклон «Ваня» принес немало неприятностей орловцам. Еще накануне вечером некоторые образовательные учреждения Орла оповестили родителей, что дети могут остаться дома в связи с погодными условиями. (Учеников сельских школ отправили на удаленку).

15 декабря машины буксуют в заснеженных дворах. Взлетели цены на услуги такси. Основные городские дороги очищены от снега. Есть шанс воспользоваться услугами общественного транспорта, однако поток пассажиров значительно вырос.

«Ну, я успел выйти. Постоять на остановке. Понять, что не вариант. И поехать на машине», – комментируют в соцсетях.

ИА “Орелград”