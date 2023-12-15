В Орле подорожает проезд в общественном транспорте

15.12.2023 | 10:48 Новости, Общество

Стоимость одной поездки вырастет на 3 рубля.

Фото: пресс-служба Администрации Орла

Такое решение принял профильный комитет горсовета. Впрочем, его ещё предстоит утвердить на ближайшей сессии. Она состоится 22 декабря.

Администрация города планирует ввести новый тариф с 1 января. Стоимость одной поездки в общественном транспорте составит 28 рублей при оплате наличными и 25 рублей при оплате картой.

Чиновники привели в пример тарифы в соседних городах, которые давно обогнали Орёл:

  • Смоленск – 33 рубля (наличными) и 30 рублей (картой),
  • Липецк – 32 или 27 рублей соответственно,
  • Курск – 31 и 25 рублей,
  • Воронеж – 28 и 26 рублей.

ИА «Орелград»


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