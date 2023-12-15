К борьбе с орловской коррупцией подключат «Посейдон»

Государственная информационная система включена в механизм профилактики.

Глава региона Андрей Клычков внес изменения в указ от 13 октября 2015 года № 545 «О мерах по организации деятельности в сфере противодействия коррупции в Орловской области». Кстати, тот указ подписывал еще бывший губернатор Вадим Потомский, однопартиец действующего губернатора. Согласно указу, борьбой с коррупцией в стенах обладминистрации занимается специально созданная и постоянно действующая комиссия, которую традиционно возглавляет сам губернатор.

Однако основные функции в данной сфере отведены администрации губернатора. Поправки предоставляют ее сотрудникам право получать в установленном порядке необходимую информацию от чиновников, попавших под «коррупционное подозрение». Также они вправе направлять запросы в федеральные государственные органы, органы государственной власти региона, органы местного самоуправления и заинтересованные организации. Новая версия губернаторского указа разрешает им использовать для этого государственную информационную систему в области противодействия коррупции «Посейдон». То есть, запросы можно теперь направлять через нее.

Кроме того, Клычков несколько обновил состав комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Орловской области. Из него исключен, например, Вадим Соколов, не так давно оставивший пост руководителя администрации губернатора в связи с назначением его сенатором от региона. Его место в комиссии занял новый руководитель администрации губернатора Александр Шалимов. Также в состав комиссии включен (по согласованию) Павел Федоров, недавно назначенный на должность начальника Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Орловской области.

Комиссия призвана оценивать соблюдение требований к служебному поведению и участвовать в урегулированию конфликтов интересов в отношении лиц, замещающих государственные должности Орловской области. На нее же возложена подготовка предложений губернатору о реализации государственной политики в области противодействия коррупции. Отдельной задачей комиссии прописано информирование общественности о проводимой работе по противодействию коррупции. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в квартал.

Тем временем, губернатор Андрей Клычков провел очередное заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции, участие в котором приняли члены регионального Правительства, главы муниципальных образований и руководители правоохранительных органов. Они обсудили широкий спектр антикоррупционных мер, в том числе мероприятия, активно освещаемые в средствах массовой информации.

«В центре внимания были итоги декларационной кампании 2023 года государственных служащих, – сообщила пресс-служба губернатора. – Также были подведены итоги работы по внутреннему государственному финансовому контролю и контролю в сфере госзакупок. Кроме того, вниманию участников совещания была представлена практика типовых нарушений законодательства РФ, выявляемых в ходе работы Контрольно-счетной платы Орловской области».

ИА «Орелград»